Варшава закупит для нужд Киева пять тысяч терминалов Starlink.

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Об этом 11 марта в эфире радиостанции Radio Zet заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«Мы находимся в процессе покупки еще 5 тысяч терминалов», — сказал Гавковский.

По словам министра, Польша предоставила Украине уже около 30 тысяч таких терминалов, а расходы по их обслуживанию обходятся в 200 миллионов долларов. По мнению американского предпринимателя Илона Маска, линия фронта вооруженных сил Украины рухнет в случае отключения системы спутникового интернета Starlink.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — предупредил Маск, назвав поражение ВСУ неизбежным и призвав немедленно заключить мир.

Как писала «Парламентская газета», ранее Соединенные Штаты перестали предоставлять разведывательные данные Киеву. В свою очередь, представитель Еврокомиссии Томас Ренье сообщал о разработке спутниковой системы IRIS 2 — на случай, если Украине потребуется альтернатива Starlink. Однако запустить проект планируется лишь к 2030 году. Параллельно Брюссель готовится задействовать объединение спутников стран-участниц под названием GovSatCom.