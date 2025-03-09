Российские бойцы улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о тактическом продвижении российских подразделений на Краснолиманском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В видеообращении Пушилин подчеркнул, что, несмотря на улучшение позиций, речь не идет о стремительном наступлении. Он подчеркнул важность постепенного и выверенного освобождения территорий ДНР.

«Мы видим улучшение позиции для наших подразделений. Но при этом мы видим, что там быстрых каких-то, прорывных движений нет. Но для нас важно, чтобы планомерно, выверенно, но все-таки движение шло вперед в плане освобождения территории Донецкой народной республики», — сказал Пушилин.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видео, на котором запечатлено уничтожение живой силы Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Он добавил, что координаты были переданы артиллерийскому расчету, который произвел удар из гаубицы Д-30 снарядами калибра 122 миллиметра.