Российские военные для прорыва позиций в Суджанском районе Курской области использовали трубу газопровода, по которой ранее голубое топливо поставляли в Европу. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«Это был серьёзный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти (а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров), но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты» — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Хинштейн заметил, что подобная переброска российских военных была в Авдеевке в Донецкой Народной Республике.

Российские штурмовики поздравили женщин с 8 марта из трубы под Суджей

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» успешно освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.

При этом потери Вооружённых сил Украины за минувшие сутки на Курском направлении превысили 350 бойцов.