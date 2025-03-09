Пушилин: ВСУ перебрасывают силы из Курской области

Украинские боевики перебрасывают дополнительные силы, предположительно, с Курского направления. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили в своём видеообращении.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки», — сказал он на видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

Пушилин указал на то, что противник не жалеет личный состав и пытается контратаковать. По его словам, боевики ВСУ осознают своё печальное положение по Красноармейскому и по Курахово-Великоновосёлковскому направлениям.

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