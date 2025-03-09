В Иране стартовали военно-морские учения с участием РФ и КНР

В иранском порту Чехбехар стартовали военно-морские учения с участием кораблей России, Ирана и Китая. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Российскую сторону представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, пояснили в ведомстве.

Впервые международные учения «Морской пояс безопасности» прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. В маневрах на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК, пояснили в Минобороны.

В этом году в учениях задействовано 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

Ранее сообщалось, что в феврале на индонезийском острове Бали прошли международные учения «Комодо-2025». В них приняли участие корабли России, США, Китая и ряда других стран.