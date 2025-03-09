Сальдо заявил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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«Противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию», — написал он.

Сальдо сообщил, что многие посетители рынка получили ранения, некоторых спасти не удалось. Он добавил, что киевский режим продолжает воевать с миром и гуманностью.