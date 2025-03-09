Промышленные площадки в Европе столкнулись с препятствиями от финансовых организаций из-за политики наращивания вооружения, пишут обозреватели Арно Шютце, Марк Берген, Фрэнсис Шварцкопф в статье для Bloomberg.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении €800 млрд в течение четырех лет для финансирования плана «перевооружения Европы».

«У многих оборонных фирм возникли проблемы с такими простыми вещами, как открытие банковского счета», — пожаловался представитель фирмы-производителя беспилотников.

По его словам, на рабочем уровне сотрудники банка говорят: «конечно, мы должны профинансировать этот оборонный проект», но в дальнейшем одобренные предварительно сделки все же блокируются, так как противоречат внутренним правилам финансовых организаций.

Глава евродипломатии похвалила оборонную промышленность России

Авторы статьи отметили, что резкое стремление ЕС «сплотиться вокруг Владимира Зеленского» застало европейские банки врасплох, поскольку они не разделяют эту политику.

Финансовые организации придерживаются принципов ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), в рамках которых акции компаний, производящих оружие, табак, алкоголь, рассматриваются как «греховные» (sin stocks), уточнили обозреватели.