В Сирии заявили об ожесточенных боях в пригороде порта Латакия

В Сирии заявили об ожесточенных боях в пригороде главного порта на Средиземном море Латакии. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

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Уточняется, что в настоящее время вооруженное столкновение происходит вокруг деревни Батанита около порта.

«Туда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавших их», — сказано в сообщении.

Для установления порядка и урегулирования начавшейся ситуации в район Аль-Кадмус были отправлены дополнительные подразделения сил общей безопасности.

Ранее в марте в Сирии назвали столкновения на западе страны «ожидаемыми проблемами».