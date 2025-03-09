Forbes: Трамп прекратил поддержку F-16 на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить на Украину поставки важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16.

Об этом сообщает журнал Forbes.

«Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16», — пишет издание.

Там добавили, что это решение создает угрозу для возможностей Воздушных Сил Украины противостоять более мощным военным силам России.

Соединенные Штаты не могут «отключить» уже доставленные истребители F-16, отмечает Forbes. Однако они остановили поставки запасных частей, боеприпасов и программного обеспечения для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, что значительно снижает боевые возможности самолетов.

Несмотря на решение администрации Трампа, Украина продолжает получать поддержку от европейских стран-партнеров. Так, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия уже поставили первые 18 из обещанных 85 истребителей F-16. Кроме того, Франция может частично нивелировать потерю американской поддержки, предоставив истребители Dassault Mirage 2000.