Угроза атаки беспилотников была объявлена в Самарской области

В Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали сохранять бдительность, передает ТАСС.

9 марта Минобороны сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области и хутора Новенькое в Сумской области. Также российские бойцы освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике.

Днем ранее стало известно об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ над несколькими российскими регионами.

В СМИ появилась информация, что полторы тысячи солдат Вооруженных сил Украины остались в огненном мешке в Судже. Сейчас ВСУ контролируют меньше 30 квадратных километров территорий.

9 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Успех был достигнут подразделениями группировки войск «Север».