Британия захотела обмениваться разведданными с Украиной в обход США

Британия должна создать альянс по обмену разведданными «Четыре глаза». Это станет ответом президенту США Дональду Трампу, остановившему обмен разведданными с Украиной, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в британском минобороны.

Таблоид напоминает, что Трамп использовал свои полномочия в рамках альянса спецслужб «Пять глаз» (Five Eyes, в него входят США, Британия, Австралия, Канада и Новая Зеландия), чтобы приостановить передачу разведывательных данных Киеву.

«Беспрецедентное решение Трампа запретить союзникам, в том числе Британии, передавать Киеву секретные данные США, вызвало призывы к расколу западного разведочного альянса», — пишет издание.

Некоторые представители оборонного истеблишмента сейчас предлагают «сформировать подгруппу», чтобы разрешить обмен разведданными без вето США.

«Речь не о том, чтобы ликвидировать «Пять глаз», мы хотим создать новые «Четыре глаза» внутри альянса — без Америки», — сказал источник издания.

Ранее эксперты заявили, что без большей части разведданных от США, Украина «оказалась в уязвимом положении».

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При этом утверждается, что Вашингтон лишил ВСУ только данных, необходимых для наступательных операций. Необходимая для обороны информация продолжает поступать.

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