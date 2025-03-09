Украина открыла доступ к государственным военным технологиям

Украинские власти открыли доступ к военным технологиям, принадлежащим государству.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Открыт доступ к военным технологиям, принадлежащим государству. Правительство поддержало постановление, регулирующее правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования производства", - написал он в Telegram-канале.

По словам министра, если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует приобрести оружие в объеме, превышающем способности госпредприятий по его производству, то по инициативе министерства обороны конструкторская документация на этот вид вооружения "должна быть передана другому производителю/производителям, которые имеют возможности освоить его производство". Речь в том числе идет и о частных производителях, подчеркнул Сметанин.

"Конечно, постановлением регулируется и вопрос сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности", - подчеркнул министр.

Нововведение, по словам Сметанина, поможет в большей степени закрывать потребности сил обороны в вооружении и военной технике. В результате производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров военного назначения.

Киев сейчас в числе прочего добивается военного финансирования путем прямых закупок по так называемой датской модели, которая подразумевает, что правительства партнеров оплачивают, например, боеприпасы, произведенные на украинских предприятиях. Ранее Сметанин отмечал, что Украина нуждается в привлечении финансирования объемом до $20 млрд, чтобы расширить собственное военное производство.