В Малой Локне подняли российский флаг

ВС РФ подняли российский флаг в селе Малая Локня в Курской области. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

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«Разрозненные группы противника сдаются в плен. Операция по полному освобождению Курской области от боевиков киевского режима продолжается», — прокомментировал кадры подъема флага военкор.

До этого сообщалось, что украинские военные практически оказались в огневом мешке у Малой Локни. По данным Telegram-канала Mash, в Судже попали в окружение 1,5 тыс. бойцов ВСУ.

Сообщается, что сейчас бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке. При этом, по данным канала, за сутки ВС РФ освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное, и вышли к Казачьей Локне. Малая же Локня к утру освобождена на 70%. Продолжается обстрел мостов и дорожных узлов в этих районах, используемых ВСУ.

По данным Mash, 8 марта на въезде в Суджу была уничтожена колонна из девяти единиц техники ВСУ.