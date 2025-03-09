Стало известно, сколько бойцов ВСУ остались в «огненном мешке» в Судже

В «огненном мешке» в Судже остались по предварительным данным 1.5 тыс. бойцов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские военные за сутки в ходе боевых действий ликвидировали в населенном пункте около 500 боевиков, еще 100 взяли в плен.

Бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке, уточнили журналисты.

Стало известно о коварном шаге ВСУ в Курской области

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили в Курской области село Лебедевка.

В ведомстве уточнили, что противник потерял в регионе танк, две БМП, пять БТР, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ, миномет.