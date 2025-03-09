ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской области

Российская армия освободила село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Оба населенных пункта были освобождены подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий.

В сводке говорится, что потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 350 военнослужащих, шестеро сдались в плен.

Накануне стало известно, что ВС России освободили сразу три населенных пункта - Николаевку, Старую Сорочину и Викторовку. Все они примыкают к Малой Локне с запада и стоят вдоль одноименной реки.