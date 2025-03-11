Противник предпринимает попытки атаковать сразу несколько российских регионов, но рои его беспилотников уничтожаются еще на подлете к Москве. В ответ российская армия наносит массированные удары по стратегическим объектам Украины, включая военную и энергетическую инфраструктуру. Однако на этот раз под удар попали не только объекты, но и важные специалисты. Сокрушительная бомбардировка обрушилась на Киев и Одессу.

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Поздним вечером 10 марта российские силы начали масштабные удары по украинским объектам военной и энергетической сферы. Воздушная тревога практически не прекращалась всю ночь, системы ПВО не успевали справляться с массированными атаками. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и его область, а также на Одессу.

В 23:44 мониторинговый ресурс «Типичная Одесса» зафиксировал 11 попаданий в городе и его окрестностях. До полуночи количество ударов возросло еще на пять. Под огнем оказались стратегически важные районы – Застава, аэропорт и Авангард.

Атаки продолжились. Уже к 00:23 число ударов достигло 23. Беспилотники поражали объекты в районах Хуторской, Промышленной и Химической улиц, а также вблизи военной части, индустриальной зоны и железнодорожных путей. В районе 6-го километра разгорелся мощный пожар. Местные власти официально подтвердили уничтожение склада, а очевидцы сообщали о серии вторичных взрывов. В сети появились кадры охваченного огнем резервуара с горючим.

Военные корреспонденты канала Win/Win поделились наиболее любопытными деталями удара по Одессе. По их сведениям, Россия сыграла ключевую роль в остановке кибератаки на соцсеть X, о которой ранее заявлял Илон Маск. Российские специалисты отлично осведомлены о методах работы украинских хакеров, а также о том, что Киев активно получает помощь от британских и французских киберспециалистов. Эти иностранные специалисты были размещены в Одессе, Киеве, Ровно, Луцке и Тернополе, где расположены штабы кибервойск союзников.

По данным военкоров, оснащение данных штабов велось с 2020 по 2024 год. Они также отметили, что все украинские спецслужбы продолжают подчиняться Зеленскому, который несет полную ответственность за все их операции.

Спустя несколько минут эксперты в области военного дела указали на странное совпадение: удары как раз пришлись на Киев и Одессу. По их оценке, следующими целями могут стать Ровно и другие центры украинских киберподразделений. Они предполагают, что в результате атаки могли быть ликвидированы лучшие специалисты Франции и Великобритании, что в перспективе может полностью парализовать кибервозможности Украины, включая проведение хакерских атак против России.

Мониторинговый канал «Хроники Гераней» сообщил, что второй точкой, куда устремились беспилотники, стал Краматорск. Около десяти «Гераней» достигли цели, причём практически все удары пришлись в одно место. В этот момент там находилось большое скопление украинских военных, а за происходящим велось наблюдение с беспилотника. Системы ПВО, судя по всему, оказались бессильны.

Стало известно об ударе по инфраструктуре Одессы

На утро пожар в Одессе не прекратился. Местные жители выкладывают кадры, на которых видно, как небо над городом затягивается жирным черным дымом.

«Как в фильмах про Апокалипсис», «Одессы больше нет», – пишут горожане.

Последовали утром хорошие новости и из Курской области. По данным военкоров, осовбождены Казачья Локня и большой кусок территории в районе Лебедевки и Свердликовок. Наступление в районе Суджи продолжаютс, зачищен район Мирного и район аэродрома Суджи. Оккупированная противником территория Курской области неуклонно сокращается, подчеркивает военэксперт Борис Рожин.