Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».

Орлов поделился воспоминаниями о захвате важного опорного пункта, где он и его товарищи столкнулись с необычным противником. Он отметил, что когда они захватывали позицию, в ответ услышали крики на немецком языке, что вызвало у него удивление.

«Это были настоящие этнические немцы», – заявил Орлов.

На вопрос, могли ли это быть солдаты бундесвера, Орлов ответил, что не уверен, были ли это действующие военнослужащие или отставники, но подчеркнул, что они точно были немцами. Он также добавил, что вместе с немцами этот опорный пункт удерживали члены запрещенной в России организации «Правый сектор».