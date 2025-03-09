Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил в соцсетях, что система спутникового интернета Starlink — костяк украинской армии. При ее отключении, добавил он, вся линия фронта со стороны ВСУ рухнет, пишет РИА Новости.

По данным агентства, США в ходе переговоров с украинской стороной предупредили о возможном прекращении доступа к Starlink.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — отметил Маск.

Предприниматель заметил, что устал от многолетнего противостояния «в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

На Украине ищут замену Starlink

Ранее Маск призвал власти США наложить санкции на самых крупных украинских олигархов, в первую очередь на тех, у кого есть особняки в Монако. По его мнению, это позволит немедленно завершить конфликт.