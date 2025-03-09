Стало известно о коварном шаге ВСУ в Курской области

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, с каким коварным "сюрпризом" от ВСУ столкнулись российские военные, которые начали бои за освобождение Суджи в Курской области.

"Они все заминировали «лепестками», а также коварными немецкими минами из пластмассы", - рассказал эксперт в интервью порталу News.ru о действиях ВСУ в приграничных районах Курской области.

По словам Дандыкина, бои идут жесткие, потому что украинские военные цепляются за свои позиции и у них все еще достаточно работающих дронов.

В то же время эксперт отметил, что у ВСУ в Курской области уже ощущается нехватка боеприпасов, кроме этого весенняя распутица затрудняет передвижение техники противника.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. А командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что на всех направлениях курского участка фронта все российские подразделения пошли в масштабное наступление.