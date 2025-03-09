С вечера 8 марта над Россией сбили 88 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО с восьми часов вечера субботы по сегодняшнее утро сбили 88 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Большинство вражеских аппаратов перехватили в Белгородской области. Там уничтожили 52 дрона.
Еще 13 БПЛА сбили в Липецкой области, девять - в Ростовской, восемь - в Воронежской и три - в Астраханской. Также по одному беспилотнику перехватили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
Напомним, прошлой ночью над российскими регионами уничтожили 16 вражеских аппаратов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.