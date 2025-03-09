Возле Суджи горят машины ВСУ

Кольцо окружения вокруг украинских войск, пытающихся удержать Суджу в Курской области, сжимается, сообщают военкоры. Об этом информирует канал "RT на русском".

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Как сообщается, на юго-западе населенного пункта российские войска сжимают кольцо окружения вокруг города, выдавливая противника. ВСУ лишились основной асфальтированной трассы для подвоза личного состава и техники из Сум.

Также сообщается, что войска ВС РФ уничтожили в окрестностях Суджи технику противника, на которой они завозили своих солдат в район села Гуево.

Ранее "МК" сообщил, что стало известно о праздновании Дня Победы в Новороссии и на Донбассе.