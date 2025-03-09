ВС России активно вытесняют украинских боевиков из Курской области, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тыс. кв км российской территории», — говорится в публикации.

Ранее силовые структуры заявили ТАСС, что после освобождения российской армией Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области, как предполагается, последует окружение Малой Локни.