Corriere della Sera: ВС России вытесняют ВСУ из Курской области
ВС России активно вытесняют украинских боевиков из Курской области, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тыс. кв км российской территории», — говорится в публикации.
Ранее силовые структуры заявили ТАСС, что после освобождения российской армией Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины в Курской области, как предполагается, последует окружение Малой Локни.