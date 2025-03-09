Пекин анонсировал совместные с Россией и Ираном военно-морские учения

Пекин, Москва и Тегеран проведут совместные военно-морские учения в первой половине марта. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны КНР.

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"Военно-морские силы Китая, России и Ирана в первой половине марта проведут совместные учения", - указывается в заявлении ведомства.

Отмечается, что учения пройдут в акватории рядом с иранским портом Чабахар. Маневры направлены на углубление взаимного доверия и практического сотрудничества между странами-участницами.