Украинские военнослужащие расправлялись над мирными гражданами в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), нанося по ним удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя, который был вынужден бежать из населенного пункта.

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По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «охотились» на мирных граждан. В том числе из-за этого серьезно пострадали двое его знакомых, которых спасти не удалось.

Журналист рассказал об особенности боев за Курахово

«Над нами дроны летали, тогда еще русских не было», — сказал житель Курахово.

Он добавил, что одна из атак украинского БПЛА на город произошла, когда российские военные находились на подступах к нему. Перед этим солдаты ВСУ подожгли камыш в одном из жилых кварталов, и люди «побежали смотреть».

«Как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело», — вспомнил источник агентства.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны полностью взяли Курахово в ДНР под контроль. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее житель Курахово рассказал, как украинские бойцы обстреливали город из оружия западного производства.