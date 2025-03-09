Украинских военных обвинили в запугивании жителей Харьковской области

Командир группы разминирования с позывным Фродо рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) запугивают российских мирных жителей Харьковской области сбросами с дронов и хаотичной стрельбой. Его слова приводит ТАСС.

В видео, предоставленном Минобороны России, Фродо обвинил солдат ВСУ в запугивании жителей Харьковской области.

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«ВСУ запугивают население любыми способами — это и сбросы с дронов, и хаотичная стрельба, особенно по близлежащим городам, поселкам и селам в приграничье до 10 километров. Им без разницы куда, главное — ударить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ Галину Казымову. Она проходила обучение на полигоне в Харьковской области.