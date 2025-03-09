В США заявили о росте потерь ВСУ после отказа Вашингтона делиться разведданными

После отказа США предоставлять разведданные Киеву потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области резко выросли, пожаловался американскому журналу The Time высокопоставленный офицер украинской армии.

По его словам, украинские силы столкнулись с ограничением возможности наносить дальние и средние удары по целям в России.

Издание отмечает, что моральный дух военных сильно упал: из-за «отступления американцев» они вынуждены сражаться без некоторых лучших систем вооружения.

5 марта сообщалось, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.