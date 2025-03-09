Bild: ФРГ может разорвать договор с США о покупке 35 истребителей F-35A

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о том, что Германия может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Как отмечает Bild, данное решение может быть принято, в случае если Вашингтон решит встроить в самолёты дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленные Киеву.

Издание утверждает, что в Европе боятся дистанционной деактивации Вашингтоном своего вооружения на территории Германии.

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«Если нам придётся опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — говорится в статье.

Ранее в США запустили полномасштабное производство F-35A Lightning II.

Также F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия.