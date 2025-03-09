В Сирии за несколько дней убили более 700 гражданских

За последние несколько дней в прибрежной части Сирии были убиты 745 гражданских. Общее число жертв превысило тысячу человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

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«По состоянию на вечер субботы (8 марта, — прим. «Ленты.ру») общее число жертв достигло 1018, среди них 745 мирных жителей, которые были хладнокровно ликвидированы и убиты в ходе конфессиональных массовых расправ», — сказано в сообщении.

В Сирии сообщили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки

Кроме того, погибли 125 представителей сил безопасности и союзных им сил. Также были убиты 148 противников новых властей республики.

Ранее в Сирии началось восстание противников новой власти. Начались боевые столкновения. Минобороны страны приняло решение закрыть дороги. Позднее стало известно, что противники новой власти укрылись на российской базе в Хмеймиме.