Российские штурмовики поздравили женщин с 8 марта из трубы под Суджей

Российские военные, продвинувшиеся на 12 километров в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе, записали оттуда видеопоздравление с 8 Марта. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

© Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

«Милые дамы, поздравляем вас с праздником 8 Марта из трубы. Оставайтесь всегда такими прекрасными, какие вы есть, и все у нас будет хорошо», — сказал один из бойцов.

На днях Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что российские военнослужащие сумели проникнуть в тыл украинских подразделений в городе Суджа, воспользовавшись подземной трубой. Это позволило им незаметно внедриться в оборонительные позиции украинских сил в этом районе.

До этого Telegram-канал SHOT отметил, что российские войска начали штурм Суджи. В операции задействованы бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток», отряда «Ветераны», а также военнослужащие нескольких бригад ВС РФ.