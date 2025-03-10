В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - добавил он.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на всей территории Воронежской области 9 марта в 21:24 мск.