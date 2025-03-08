Бойцы армии России 8 марта на Покровском направлении взяли в плен бывшую заключённую из женской роты ВСУ.

Кадры её допроса публикует «Соловьёв LIVE».

Женщину зовут Галина. Она родилась в 1996 году.

В ВСУ женщина попала из колонии, где и был подписан контракт. Вербовщики дали ей обещание, что она будет выполнять тыловые функции. В итоге она оказалась среди штурмовиков.

Галина рассказала, что в спецподразделении штурмовиков женщин около 100 человек.

«Сегодня ей никто не подарит цветов, однако то, что она сохранила свою жизнь, уже можно считать её лучшим подарком на 8 Марта», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на украинских пользователей, сообщило, что повестки на службу в армию получают даже беременные и женщины старше 50 лет.