Панорамное видео курской Суджи, где Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«В городе пожары, улицы затянуты дымом после ударов авиации и артиллерии», — отмечается в сообщении.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, украинские военные бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

В субботу Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ.

ВС РФ пошли в наступление на всех участках в Курской области

Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.