Украинские военные оценили возможность прекращение огня

Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут опасения, что отсутствие интереса Белого дому к оказанию помощи Украине может привести к сделке, которая укрепит российскую армию, сообщает The Washington Post (WP)

Украинские военные оценили возможность прекращение огня
© globallookpress.com

Военный по имени Владислав заявил, что Украина переживает «очень тяжелые времена на фронте». При этом потенциальные требования России на возможных переговорах, которые включают исключение возможности членства в НАТО и ослабления армии Украины, равносильны «не просто капитуляции, а полному унижению», сказал он.

Минобороны Украины назвало число служащих в ВСУ женщин

Военный по имени Артем заявил, что поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского, но солдаты в его подразделении негативно бы отреагировали на прекращение огня» после того, как «потеряли так много друзей» в конфликте.

«Украина должна продолжать бороться. Мы не можем сдаваться. … Если мы уступим хоть немного, они возьмут все. Мы должны завоевать мир на наших условиях», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США.

Военные новости
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
НАТО
Киев
Соединенные Штаты
Украина