Украинские военные оценили возможность прекращение огня

Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут опасения, что отсутствие интереса Белого дому к оказанию помощи Украине может привести к сделке, которая укрепит российскую армию, сообщает The Washington Post (WP)

Военный по имени Владислав заявил, что Украина переживает «очень тяжелые времена на фронте». При этом потенциальные требования России на возможных переговорах, которые включают исключение возможности членства в НАТО и ослабления армии Украины, равносильны «не просто капитуляции, а полному унижению», сказал он.

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Военный по имени Артем заявил, что поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского, но солдаты в его подразделении негативно бы отреагировали на прекращение огня» после того, как «потеряли так много друзей» в конфликте.

«Украина должна продолжать бороться. Мы не можем сдаваться. … Если мы уступим хоть немного, они возьмут все. Мы должны завоевать мир на наших условиях», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США.