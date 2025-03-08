Подпольщики Николаева сообщили о странном звуке в порту Одессы
По словам подпольщиков Николаева, слишком уж активно действуют украинские порты. Например, работает порт в Одессе. Слышно, как работают разгрузчики, пиликают.
Слышно работу какого-то инструмента как отбойный молоток только с частотой выше
Но не только Одесский порт действует на Украине: В Измаиле порт работает, в Ильичевске порт работает, в Южном порт и не прекращал работу. Подпольщики намекают, что морскую логистику поставок ВСУ было бы неплохо нарушить.