По словам подпольщиков Николаева, слишком уж активно действуют украинские порты. Например, работает порт в Одессе. Слышно, как работают разгрузчики, пиликают.

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Слышно работу какого-то инструмента как отбойный молоток только с частотой выше

Но не только Одесский порт действует на Украине: В Измаиле порт работает, в Ильичевске порт работает, в Южном порт и не прекращал работу. Подпольщики намекают, что морскую логистику поставок ВСУ было бы неплохо нарушить.