ВС РФ пошли в наступление на всех участках в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области.

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«На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — заявил он.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

«Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», — добавил Алаудинов.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

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Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.