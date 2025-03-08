Орбан: Германия создаст самую большую армию в Европе

План перевооружения Европы, принятый на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта, ведет к созданию самой большой на континенте армии Германии, чего не было со времен Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в национальной Торгово-промышленной палате с речью по вопросам экономики.

Он отметил, что план, одобренный всеми 27 членами сообщества, предусматривает формирование пакета на сумму €800 млрд, который направлен на укрепление обороны, совершенствование вооруженных сил и развитие военной промышленности стран ЕС. В соответствии с ним "немецкая армия будет самой многочисленной" в Европе, сказал Орбан.

"Мы не видели ничего подобного со времен Второй мировой войны. Большой вопрос в том, как на это отреагируют Россия и Америка", - считает глава правительства.

По его словам, реализация такого плана должна в значительное степени осуществляться за счет правительственных кредитов, а это может привести к росту дефицита национальных бюджетов выше установленного уровня, что станет нарушением Маастрихтских соглашений о формировании ЕС. "Весь Евросоюз может оказаться в долгу. Основной закон Венгрии этого не допускает, поэтому здесь еще будут дебаты", - предупредил Орбан.

Сейчас самую большую армию в Европе имеет Франция. Ее численность превышает 200 тыс. человек. В вооруженных силах ФРГ насчитывается немногим более 180 тыс. военнослужащих. Далее среди европейских стран по этому показателю идут Италия и Великобритания.

План перевооружения Европы

На саммите 6 марта лидеры стран ЕС поддержали план Еврокомиссии ReArm EU, но не утвердили предложенные Еврокомиссией инструменты его кредитного финансирования в объеме €800 млрд на период до 2029 года. Финансовая часть плана отправлена на доработку.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что выдвинула план перевооружения сообщества на сумму €800 млрд. Он предусматривает заимствования странами ЕС до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем отдаст их в виде кредитов государствам при условии, что они совместно закупят вооружения в Европе. Эти средства пойдут, в частности, на производство систем ПВО и оружия для Украины.

ЕК также предложила повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать еще €650 млрд на производство оружия. Эти деньги должны быть привлечены в виде госкредитов самими странами ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия разрешила направить на развитие военной промышленности средства из программы поддержки депрессивных регионов Евросоюза, что вызвало возражения ряда государств, в том числе Италии.

Отношения с США

Выступая в Торгово-промышленной палате, Орбан коснулся также безопасности Венгрии, отметив, что в этом плане ей "беспокоиться не о чем", поскольку ее безопасность гарантирована участием в НАТО. По его мнению, Венгрия может ничего не опасаться, когда ее союзниками являются, в частности, такие страны, как США и Турция, имеющие многочисленные и хорошо оснащенные вооруженные силы.

Говоря об отношениях с США, глава правительства подтвердил, что Венгрия рассчитывает на заключение между двумя странами стратегического соглашения по экономическим вопросам. Будапешт надеется, что такая договоренность поможет венгерской экономике пережить сложные времена, которые могут наступить после повышения администрацией Дональда Трампа тарифов на европейские товары. Ближайшую задачу Будапешт видит в восстановлении соглашения об избежании двойного налогообложения, которое отказалась продлевать администрация Джо Байдена.