Российский FPV-дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Расчет российского FPV-дрона догнал и протаранил украинский разведывательный беспилотник "Фурия" в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах объективного контроля расчет FPV-дрона группировки войск "Север" догоняет и протаранивает разведывательный беспилотник "Фурия" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. После столкновения беспилотник противника потерял управление и разбился в поле", - отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в министерстве, военнослужащие Северной группировки продолжают выслеживать и уничтожать как разведывательные, так и ударные беспилотники ВСУ. Для этого расчеты боевых дронов группировки круглосуточно дежурят в небе.