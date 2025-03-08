Вооруженные силы России в ходе боев Суджанском районе Курской области ударили по формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны, а также двух штурмовых полков украинской армии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, столкновения прошли недалеко от таких населенных пунктов, как Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька.

«Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сообщении.

Перечислены участники штурма Суджи

По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили три населенных пункта в Курской области. Речь идет о Викторовке, Николаевке и Старой Сорочине. В операции принимали участие солдаты группировки войск «Север». За указанный период противник потерял в российском регионе более 180 военных, один украинский солдат сдался в плен.