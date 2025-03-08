В «Ахмате» заявили о финальном сражении за Курское приграничье

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» продолжают наступление на всех участках штурма Суджи в Курской области. Об этом сообщил командующий подразделением Апти Алаудинов.

— Все подразделения, находящиеся на линии Курского фронта, перешли в масштабное наступление. Со всех направлений. Бои очень ожесточенные и местами кровавые, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается продвижение отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат», которые действуют совместно с другими подразделениями.

В «Ахмате» подчеркнули, что эта атака является началом финального этапа штурма города, передает Telegram-канал Алаудинова.

Минобороны раскрыло детали боев под Суджей

7 марта стало известно, что военные ВС РФ взяли в оперативное окружение временно оккупированную Суджу. На тот момент до полного окружения оставалось чуть меньше шести километров.

Военблогер Юрий Подоляка сообщил о начале боев за Суджу, добавив, что концентрированный удар российских войск ошеломил противника, который частично начал отступать и сдаваться. Он отметил, что освободить Суджу 8 марта вряд ли удастся, хотя есть все шансы сломить сопротивление Вооруженных сил Украины в этом городе.