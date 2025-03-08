После остановки передачи западных разведданных Украине потери ВСУ оказались значительными, сообщают иностранные издания.

Отсутствие американской спутниковой информации привело к тяжелым последствиям для украинских военных на фронте.

«В результате ... погибли сотни украинцев» — пишет Time. Т

ак журнал описывает последствия запрета на передачу Киеву разведданных США для ВСУ. Кроме того, издание отмечает, что прекращение подачи спутниковых снимков от Штатов через компанию Maxar помогло России сделать прорыв в Курской области и поставить украинскую группировку на грань окружения.

Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

Ранее США прекратили предоставление Украине разведывательной информации, которая может использоваться для проведения атак на территории России. При этом сообщается, что обмен разведданными между странами по-прежнему осуществляется, однако уже не в таком объеме, как ранее. Источник, знакомый с ситуацией, охарактеризовал это решение как «избирательное».