Окружение группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области станет для Киева крупным военным поражением. Об этом заявил информационный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт считает, что после окружения ВСУ в Курской области власти Украины лишатся своего единственного козыря на переговорах о мирном урегулировании. Позиция Киева на фоне наступления российских войск становится слабее. После освобождения Курской области Украины потеряет возможность обменять захваченные территории, так как лишится контроля над ними, пояснил Полетаев.

Он напомнил, что удержание оккупированных территорий в Курской области было для президента Украины Владимира Зеленского жизненно необходимо. В захваченные районы направляли элитные подразделения ВСУ.

«Это единственный по сути у них был козырь на возможных переговорах», — заявил Полетаев.

Теперь же риски скорой потери Курской области представляются для Украины серьезной угрозой в медийном плане. «С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», — заключил он.