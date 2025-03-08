Перечислены участники штурма Суджи

В штурме Суджи задействованы бойцы спецназа «Ахмат» и нескольких бригад Вооруженных сил России. Участников операции перечислил Telegram-канал «Два Майора».

По его данным, бои в ходе маневра начали бойцы группы Аида спецназа «Ахмат», 30-го мотострелкового полка и подразделений 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в штурме принимают участие добровольцы отряда «Ветераны» и батальона «Восток». В воздухе работают беспилотники группы Моисея.

Кроме того, в Telegram-канале группы Аида сообщается, что сразу на нескольких направлениях совместно со смежными подразделения наступают отряды Питерского, Горца, Хохла, Пресса и Каштана, спецназа «Ахмат».

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Ранее стало известно, что штурм Суджи начался внезапно сразу по нескольким направлениям и ошеломил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть которых пустилась в бегство или сдалась. Оставшиеся украинские военнослужащие обороняются.