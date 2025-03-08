В Турции отреагировали на сообщения об отправке военной миссии на Украину

Анкара не принимала конкретные решения по отправке военной миссии на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Накануне турецкие СМИ рассказали, что Анкара якобы готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии «миротворцев», если это поможет стабильности в регионе.

Источник отметил, что МИД совместно с рядом других ведомств отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине.

«Откуда появилась эта информация [об отправке контингента]? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией», — отметил собеседник агентства.

Ранее советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что информация об охлаждении в отношениях Анкары и Москвы не соответствует действительности.

В Турции приготовились к военной операции

Колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Зафер Шахин заявил, в свою очередь, что Запад пытался натравить Турцию на Россию через конфликт на Украине.