В Германии усомнились в способности Европы заменить помощь Украине от США

Европейские страны не обладают достаточными техническими возможностями для замены помощи, которую Украина получала от США. Об этом в ходе интервью для немецкой газеты Die Welt заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.

В Германии усомнились в способности Европы заменить помощь Украине от США
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По мнению эксперта, увеличение поддержки Киева не стало бы экономической проблемой для европейских государств. Однако эти державы не могут снабжать Украину зенитно-ракетными комплексами Patriot и терминалами спутниковой связи Starlink.

Как сказал Шуларик, в первую очередь европейским странам стоит «устранить пробелы в собственных возможностях». В связи с этим он призвал правительства стран региона вкладывать денежные средства в создание высокотехнологичных систем вооружений, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации с техническим отставанием Европы от США и КНР.

«Нам, европейцам, не хватает необходимых возможностей, чтобы надежно защитить себя или предотвратить возможные нападения без [участия] американцев», — подчеркнул президент института.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

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