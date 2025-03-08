Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

Соединенные Штаты уведомили своих союзников по НАТО о том, что в дальнейшем не планируют отправлять подразделения для участия в военных учениях в Европе. Об этом пишет шведский портал Expressen со ссылкой на источники.

Источник отметил, что американские военные примут участие в тех маневрах, которые планируется провести в 2025 году.

Вместе с тем, США не желают участвовать в разработке планов последующих учений, не собираются отправлять войска для участия в них, заметил собеседник портала.

Это связано с тем, что Вашингтон желает сократить военные расходы в Европе и сделать приоритетным Индо-Тихоокеанский регион, пояснил автор статьи.

Таким образом, уточнил журналист, странам НАТО придется планировать военные маневры без американского участия или при участии небольших американских подразделений.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска будут защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону значительный процент ВВП.