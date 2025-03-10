ВС России освободили 32 населенных пункта в Курской области

Агентство ТАСС на основе данных Минобороны России подсчитало, что с августа 2024 года российские войска освободили 32 населённых пункта в Курской области.

Как указывает агентство, к 17 января российскими бойцами уже было освобождено 63,2% от изначально занятой украинскими боевиками территории региона.

Уточняется, что ВС России наращивают темпы по возврату под свой контроль российской территории, так, например, за 8-9 марта войска освободили семь населённых пунктов, при этом в феврале были освобождены пять населённых пунктов.

При этом наибольшее число населённых пунктов — 12 — было освобождено в сентябре 2024 года.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной колонны подразделений ВСУ, покидающих позиции в Курской области.