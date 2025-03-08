Генштаб ВСУ подтвердил проникновение российских военных в Суджу через газопровод

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что российские военные проникли в Суджу через газопровод, сообщает «Страна.ua».

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Там уточнили, что российские сводные диверсионно-штурмовые группы «переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа». По словам Генштаба, в Курской области сложная обстановка, но она находится «под контролем украинского командования».

ВС России зашли в тыл ВСУ через подземный ход

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские военные использовали трубу газопровода для переброски штурмовой роты численностью около 100 человек и скрытного вклинивания в оборонительные порядки ВСУ в окрестностях Суджи.