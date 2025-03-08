10 тыс. боевиков Вооружённых сил Украины находятся под угрозой окружения в Курской области.

Об этом пишет газета The Telegraph.

«10 тыс. (бойцов. — RT) украинских войск находятся под угрозой окружения после того, как Россия прорвалась через линии фронта и продвинулась по ключевой линии снабжения...» — говорится в публикации.

По данным издания, российские военнослужащие поставили под угрозу важный маршрут снабжения украинских войск — единственная дорога в Суджу может оказаться под контролем БПЛА ВС России.

NYP: ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель

Ранее ТАСС рассказали в силовых структурах, что ВС России продолжают продвигаться в лесопосадках Суджанского района.