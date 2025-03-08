В РФ оценили способность Европы заменить Starlink на Украине

Европейские страны ничем не смогут заменить спутниковую систему связи Starlink в случае ее отключения на территории Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил эксперт в области космических технологий, руководитель проекта «Советский космос» Максим Цуканов.

В РФ оценили способность Европы заменить Starlink на Украине
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Как он сказал, потеря доступа к Starlink «мгновенно ударит» по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он уточнил, что Киев окажется в трудной ситуации, даже если получить всю возможную помощь от европейских государств.

«По сравнению с тем, что у них (ВСУ. — «Газета.Ru») было с американской помощью — это лужа по сравнению с озером. Тем более, что она (Европа. — «Газета.Ru») пока еще не готова [заменить Starlink]», — подчеркнул специалист.

4 марта администрация США объявила о приостановке всей военной помощи Украине. В Вашингтоне сообщили, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник написала, что на Украине начали разрабатывать запасные каналы связи для военнослужащих. Причиной послужил риск отключения Starlink на территории страны.

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