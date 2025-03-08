Daily Mail: Третья мировая война с применением ядерного оружия неизбежна

Третья мировая война может разразиться к 2035 году, в ней примут участие несколько крупных стран мира. Отмечается, что в ходе нее будет использоваться ядерное оружие (ЯО).

Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование Атлантического совета (включен в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) по прогнозированию будущего человечества. Респондентами выступили 357 политических стратегов и специалистов.

«К 2035 году четыре из десяти мировых стратегов (40,5%) предсказывают, что разразится мировая война с участием таких крупных стран, как США, Китай или Россия», — говорится в материале. При этом отмечается, что в конфликте, возможно, будет применено ядерное оружие, а также будут проходить сражения в космосе.

Одним из примеров, который подтолкнул респондентов на подобные ответы, стало создание президентом США Дональдом Трампом Космических сил страны в 2019 году. На официальном сайте военного ведомства указано, что Космические силы обеспечивают готовность Штатов к боевым действиям в космосе, из космоса и за его пределами, предоставляя возможности для страны и ее союзников отражать и, при необходимости, нейтрализовать любые угрозы американским космическим интересам.

Согласно мнению трех из десяти экспертов, второй главной угрозой для мирового сообщества к 2035 году станет изменение климата. Только 1,7% опрошенных считают, что новая пандемия окажется главным кризисом для населения земли. В то же время 5,1% респондентов выразили мнение, что возрастающий финансовый долг к указанному году нанесет ущерб миру.

Ученые назвали пять стран, которые смогут пережить ядерную войну

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что на данный момент высок риск военного столкновения ядерных держав. Ситуация становится хуже удручающими темпами и во всем мире наблюдается рост конфликтности и напряженности.

*Атлантический совет включен в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ